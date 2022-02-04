Олимпиада-2022. Фигурное катание. Синицина и Кацалапов, Хаббелл и Донохью, Гиллес и Пуарье выступят с ритм-танцами в командном турнире

4 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами в рамках командного турнира. На лед выйдет российский дуэт Виктория Синицина – Никита Кацалапов.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Командные соревнования
4 февраля
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 6.35 по московскому времени, трансляция – на Первом канале.
Первая разминка
1. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония)
2. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
3. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия)
4. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
5. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
Вторая разминка
6. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
7. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
8. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
9. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
10. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 7.48
Расписание олимпийского турнира по фигурному катанию в Пекине-2022