Олимпиада-2022. Фигурное катание. Синицина и Кацалапов, Хаббелл и Донохью, Гиллес и Пуарье выступят с ритм-танцами в командном турнире

4 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами в рамках командного турнира. На лед выйдет российский дуэт Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Командные соревнования

4 февраля

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 6.35 по московскому времени, трансляция – на Первом канале.

Первая разминка

1. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония)

2. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

3. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия)

4. Мария Казакова – (Грузия)

5. – (Украина)

Вторая разминка

6. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)



7. – (США)

8. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

9. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

10. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 7.48

Расписание олимпийского турнира по фигурному катанию в Пекине-2022