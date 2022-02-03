«Уровень Липницкой казался для меня недосягаемым». Валиева и Щербакова назвали топ-3 любимых фигуристок

Чемпионка мира и чемпионка Европы Камила Валиева назвали топ-3 любимых фигуристок.

Щербакова назвала Юлию Липницкую, и .

«Когда я только пришла в группу Этери Георгиевны, Юлия готовилась к Олимпиаде в Сочи. Я всегда с большим интересом смотрела за ее тренировками, ее уровень казался для меня недосягаемым», – сказала Щербакова.

Топ-3 Валиевой: Липницкая, и .

«Меня поразили вращения и спираль Липницкой», – отметила Валиева.

Валиева и Щербакова поучаствовали в фотосессии Vogue – и рассказали об ультрасложных прыжках и отдыхе