«Уровень Липницкой казался для меня недосягаемым». Валиева и Щербакова назвали топ-3 любимых фигуристок

Чемпионка мира Анна Щербакова и чемпионка Европы Камила Валиева назвали топ-3 любимых фигуристок.
Щербакова назвала Юлию Липницкую, Ю-На Ким и Мао Асаду.
«Когда я только пришла в группу Этери Георгиевны, Юлия готовилась к Олимпиаде в Сочи. Я всегда с большим интересом смотрела за ее тренировками, ее уровень казался для меня недосягаемым», – сказала Щербакова.
Топ-3 Валиевой: Липницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова.
«Меня поразили вращения и спираль Липницкой», – отметила Валиева.
Валиева и Щербакова поучаствовали в фотосессии Vogue – и рассказали об ультрасложных прыжках и отдыхе