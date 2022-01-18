Елена Вайцеховская: «Валиеву судили максимально лояльно на ЧЕ, как и Щербакову с Трусовой. Нет гарантии, что так же будет в Пекине»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась ожиданиями от соревнований одиночниц на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Цель Этери Тутберидзе, под руководством которой сейчас работают все три сильнейшие российские одиночницы, ни много ни мало весь олимпийский пьедестал. На первый взгляд задача не представляется невыполнимой: если , и приедут в Пекин на пике готовности, соперничать с ними будет почти нереально.

Недавний женский турнир чемпионата Европы показал, что россиянки не оставляют соперницам шансов даже не в самом лучшем своем состоянии. Но в Пекине все может пойти по несколько иному сценарию – объясню почему.

Во-первых, очень велика вероятность того, что Россия откроет Олимпиаду победой в командном турнире. Это будет означать, что все сильнейшие фигуристы страны начнут свои личные соревнования уже в ранге чемпионов. В подобных ситуациях на Олимпиадах нередко возникают закулисные разговоры о том, что «нужно делиться». Более того, в этом так или иначе бывают заинтересованы очень многие стороны.

Ни для кого не секрет, например, что основные спонсоры – это японцы. Не исключено, что в золото у отнимет трехкратный чемпион мира . И что прикажете делать японской стороне (да и Международному союзу конькобежцев тоже)? Мириться с тем, что пьедестал в женском катании намерена захватить Россия? Разумеется, делать этого никто не станет. И где гарантия, что к той же Валиевой судьи не отнесутся предельно строго, посчитав, что свою золотую медаль (пусть и в команде) спортсменка уже получила?

Хотя чемпионат Европы в Таллине и принес самой талантливой из российских одиночниц первую взрослую континентальную победу, с учетом близости Олимпиады он пошел скорее в минус спортсменке, нежели в плюс. Во-первых, все увидели, что Камила может грубо ошибаться, а значит, с ней можно соперничать. Встала же вровень с будущей чемпионкой в произвольной программе Анна Щербакова со своим единственным четверным прыжком, к качеству которого в любой момент можно придраться.

Во-вторых, произвольная постановка Валиевой очень коварна. Если во время проката случается падение (а в Таллине оно имело место), фигуристка тут же выпадает из музыкального ритма, начинает кататься, как иногда говорят, «поперек музыки», а «Болеро» таких штучек не прощает. Судьи могут простить, но с таким же успехом могут и наказать.

Подобная опасность, кстати, прослеживалась в олимпийском «Дон Кихоте» : музыка Минкуса требовала идеального попадания в акценты. Хотя Алине в Пхенчхане было проще по чисто технической причине: все прыжки стояли у нее во второй половине программы, поэтому единственная незначительная ошибка в прокате (фигуристка не сумела выполнить каскад «лутц – риттбергер» в запланированном месте и перенесла его в самый конец выступления) на общее музыкальное впечатление не повлияла.

В Таллине Валиеву судили максимально лояльно, как и Щербакову с Трусовой. Но никакой гарантии, что так же будут судить в Пекине, у российской стороны нет», – написала Вайцеховская.