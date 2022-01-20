Жулин о небинарном фигуристе ЛеДюке: «То ли чушка, то ли мушка, то ли неведома зверушка»

Тренер по фигурному катанию прокомментировал критику в свой адрес из-за высказываний об американце Тимоти ЛеДюке, который станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде.

ЛеДюк выступает в парном катании с . Небинарные люди не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

«Четыре человека мне позвонили по поводу Тимоти ЛеДюка. Обычно эти журналисты звонят по поводу Этери Тутберидзе, а на этот раз позвонили по поводу ЛеДюка.

Он не знает, кто он – женщина или мужчина. То ли чушка, то ли мушка, то ли неведома зверушка. А он такой с бородой, достаточно пластичный...

И эти журналисты не спрашивают: «Саша, как у тебя дела? У вас жена, трое детей, вы чемпион мира. Как вы живете вообще?» Меня спрашивают про ЛеДюка. Отвечаю: «Идите в жопу со своими уродами». И положил трубку.

На следующий день везде было написано, что Жулин назвал небинарного спортсмена уродом. Это все разошлось, разрослось, а одна очень страшная канадская девочка ( – Sports.ru) потом написала, что я должен извиниться.

Но фишка-то в чем! Смотрите, в Америке черная девочка весом 115 кг играет в спектакле The Beauty. И она сама говорит, что счастлива это делать, потому что раньше этого делать не могла. Но теперь все стали толерантными.

Идем дальше. Есть педофил, который говорит, что никогда не получал удовольствие от общения с людьми своего возраста. А с мальчиками и девочками 8-летними у него получается. И люди соглашаются: слушайте, ну он действительно несчастный человек, ему действительно надо это предоставлять.

Идем дальше. А если человек говорит: «Я могу только насиловать. В другом случае не получаю удовольствие. Мне нужно обязательно поймать женщину в парке. Иначе я несчастен». Вот к чему мы придем в конечном итоге», – сказал Жулин.

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