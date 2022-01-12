Дюамель о словах Жулина в адрес небинарного ЛеДюка: «Почему мы терпим такие возмутительные комментарии? Надеюсь, ISU сделает что-нибудь»

Канадская фигуристка Меган Дюамель обратилась к Международному союзу конькобежцев (ISU) из-за высказываний Александра Жулина в адрес американца Тимоти ЛеДюка.

Ранее Жулин в ответ на новость о том, что ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде, заявил, что «не хочет комментировать уродов».

«Это вообще допустимо? Почему мы в фигурном катании терпим такие возмутительные и отвратительные комментарии? Надеюсь, ISU сделает что-нибудь, чтобы положить этому конец!» – написала Дюамель в своем твиттере.

Американский фигурист Тимоти ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде