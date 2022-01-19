Мостовой о небинарном фигуристе из США: «В коллективе, где больше 30 мужиков, такой долго не протянет. Я руки бы не подал, хотя никому не запрещаю»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об американском фигуристе Тимоти ЛеДюке, который станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде.

ЛеДюк не относит себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Также он является открытым геем.

«Я против показа этого. Ясно, что каждый человек вправе выбирать свою судьбу, как у него заложено в мозгу. Но я все равно противник этого. Когда говорят про геев и вот этих всех, выбирайте что хотите, но не демонстрируйте это напоказ.

Закрылись у себя – и делайте, что хотите. Но они же это выливают. А дети это все видят. Природа создала мужчину и женщину. Третьего не бывает на Земле. Если только из космоса кто-то когда-нибудь прилетит.

В футболе мне тяжело представить такого человека, хотя и были случаи, когда в командах что-то проскальзывало. Но в коллективе, где больше 30 мужиков, такой долго не протянет. Хотя планета чего только не преподносит.

Помню, в гимнастике трансгендер выступал, на Евровидении Кончита Вурст выиграла. Кто-то может тащиться от этого, но это мое восприятие. Я руки бы не подал, хотя никому не запрещаю», – сказал Мостовой.

Американский фигурист Тимоти ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде

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