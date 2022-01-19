Мостовой о небинарном фигуристе из США: «В коллективе, где больше 30 мужиков, такой долго не протянет. Я руки бы не подал, хотя никому не запрещаю»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об американском фигуристе Тимоти ЛеДюке, который станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде.

ЛеДюк не относит себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Также он является открытым геем.

«Я против показа этого. Ясно, что каждый человек вправе выбирать свою судьбу, как у него заложено в мозгу. Но я все равно противник этого. Когда говорят про геев и вот этих всех, выбирайте что хотите, но не демонстрируйте это напоказ.

Закрылись у себя – и делайте, что хотите. Но они же это выливают. А дети это все видят. Природа создала мужчину и женщину. Третьего не бывает на Земле. Если только из космоса кто-то когда-нибудь прилетит.

В футболе мне тяжело представить такого человека, хотя и были случаи, когда в командах что-то проскальзывало. Но в коллективе, где больше 30 мужиков, такой долго не протянет. Хотя планета чего только не преподносит.

Помню, в гимнастике трансгендер выступал, на Евровидении Кончита Вурст выиграла. Кто-то может тащиться от этого, но это мое восприятие. Я руки бы не подал, хотя никому не запрещаю», – сказал Мостовой.

Американский фигурист Тимоти ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде