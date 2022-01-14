Марк Кондратюк о победе на чемпионате Европы: «Хотел бы поблагодарить Светлану Соколовскую и всех тренеров. Без них ничего этого бы не было»

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал победу на чемпионате Европы.

«Спасибо всем, кто пришел смотреть чемпионат Европы. Очень чувствуется ваша поддержка и приятно, что вы тепло встречаете спортсменов из каждой страны и отдельно из России.

Моя мотивация вернуться в спорт – это любовь к фигурному катанию, все просто. Что бы я посоветовал молодым фигуристам? Отдавайтесь на 100% любимому делу, и у вас все получится.

Я хотел бы отдельно поблагодарить Светлану Владимировну Соколовскую и всех тренеров, которые работали и работают со мной. Если бы не они, ничего этого не было.

А насчет ближайших планов – я стараюсь жить сегодняшним днем», – сказал Кондратюк.

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