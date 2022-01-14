Евгений Семененко: «На Олимпиаду все хотят, только вот не знаю, наработал ли»

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал выступление в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.
Спортсмен занял на турнире пятое место.
«Настроение плохое, прокат вы все видели, хотя я старался настраиваться на прокат. В короткой получилось, в произвольной нет.
Баллов соперников нет, не видел. На Олимпиаду все хотят, только вот не знаю, наработал ли.
Но все силы я отдал – чтобы прокаты получились наилучшим образом», – передает слова Семененко корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.