Евгений Семененко: «На Олимпиаду все хотят, только вот не знаю, наработал ли»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Sports.ru мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал выступление в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине. 

Спортсмен занял на турнире пятое место. 

«Настроение плохое, прокат вы все видели, хотя я старался настраиваться на прокат. В короткой получилось, в произвольной нет.

Баллов соперников нет, не видел. На Олимпиаду все хотят, только вот не знаю, наработал ли.

Но все силы я отдал – чтобы прокаты получились наилучшим образом», – передает слова Семененко корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева. 

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