Российская судья поставила Тарасову и Морозова на первое место в короткой ЧЕ-2022, а Мишину и Галлямова, Бойкову и Козловского оценила ниже, чем остальные судьи

Российская судья Ольга Кожемякина поставила пару – на первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в Таллине.

В итоговом протоколе первое место заняли чемпионы мира и , они установили мировой рекорд – 82,36 балла. Следом идут Тарасова и Морозов (81,58), на третьем месте и (76,26).

Тарасова коснулась рукой на выбросе, но пара получила за элемент +0,93 по шкале GOE, Бойкова сдвоила тройной сальхов.

Кожемякина поставила Тарасовой и Морозову 83,25 балла, Мишиной и Галлямову – 81,73, Бойковой и Козловскому – 74,86.

Ни один из 8 остальных судей не поставил Тарасовой и Морозову больше, чем Кожемякина. При этом ее оценки остальных российских пар ниже, чем у 7 других специалистов.