Российская судья поставила Тарасову и Морозова на первое место в короткой ЧЕ-2022, а Мишину и Галлямова, Бойкову и Козловского оценила ниже, чем остальные судьи

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию судьи пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Ольга Кожемякина Фигурное катание

Российская судья Ольга Кожемякина поставила пару Евгения ТарасоваВладимир Морозов на первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в Таллине.

В итоговом протоколе первое место заняли чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, они установили мировой рекорд – 82,36 балла. Следом идут Тарасова и Морозов (81,58), на третьем месте Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26).

Тарасова коснулась рукой на выбросе, но пара получила за элемент +0,93 по шкале GOE, Бойкова сдвоила тройной сальхов.

Кожемякина поставила Тарасовой и Морозову 83,25 балла, Мишиной и Галлямову – 81,73, Бойковой и Козловскому – 74,86.

Ни один из 8 остальных судей не поставил Тарасовой и Морозову больше, чем Кожемякина. При этом ее оценки остальных российских пар ниже, чем у 7 других специалистов.

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