Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский выступят с произвольными программами

13 января на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022 в Таллине пары выступят с произвольными программами. После короткой программы лидируют россияне и .

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллин, Эстония

Пары

Произвольная программа

Начало – 20.00 по московскому времени, прямая трансляция – Eurosport 2, Первый канал (с 22.35)

Первая разминка

1. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия)

2. Елизавета Жукова – Мартин Бидар (Чехия)

3. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

Вторая разминка

5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

6. Мария Павлова – Балаж Нэйги (Венгрия)

7. Сара Конти – Никколо Макии (Италия)

8. Богдана Лукашевич – Александр Степанов (Беларусь)

Третья разминка

9. Лаура Баркеро – Марко Цандрон (Испания)

10. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия)

11. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)

12. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)

Четвертая разминка

13. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

14. – Дмитрий Козловский (Россия) – 22:27

15. Евгения Тарасова – (Россия) – 22:35

16. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 22:43

Результаты короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 82,36

2. – Владимир Морозов (Россия) – 81,58

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 76,26

4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 62,76

5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 62,21

6. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 61,93

7. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) – 60,96

8. Лаура Баркеро – Марко Цандрон (Испания) – 60,65

9. Богдана Лукашевич – Александр Степанов (Беларусь) – 58,80

10. Сара Конти – Никколо Макии (Италия) – 56,28

11. Мария Павлова – Балаж Надь (Венгрия) – 56,24

12. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 56,04

13. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 55,17

14. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 55,15

15. Елизавета Жукова – Мартин Бидар (Чехия) – 54,40

16. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) – 52,78

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова, Мозалев, Синицина и Кацалапов