Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский выступят с произвольными программами

13 января на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022 в Таллине пары выступят с произвольными программами. После короткой программы лидируют россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллин, Эстония
Пары
Произвольная программа
Начало – 20.00 по московскому времени, прямая трансляция – Eurosport 2, Первый канал (с 22.35)
Первая разминка
1. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия)
2. Елизавета Жукова – Мартин Бидар (Чехия)
3. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Вторая разминка
5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
6. Мария Павлова – Балаж Нэйги (Венгрия)
7. Сара Конти – Никколо Макии (Италия)
8. Богдана Лукашевич – Александр Степанов (Беларусь)
Третья разминка
9. Лаура Баркеро – Марко Цандрон (Испания)
10. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия)
11. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)
12. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
Четвертая разминка
13. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
14. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 22:27
15. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 22:35
16. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 22:43
Результаты короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 82,36
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 81,58
3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 76,26
4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 62,76
5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 62,21
6. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 61,93
7. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) – 60,96
8. Лаура Баркеро – Марко Цандрон (Испания) – 60,65
9. Богдана Лукашевич – Александр Степанов (Беларусь) – 58,80
10. Сара Конти – Никколо Макии (Италия) – 56,28
11. Мария Павлова – Балаж Надь (Венгрия) – 56,24
12. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 56,04
13. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 55,17
14. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 55,15
15. Елизавета Жукова – Мартин Бидар (Чехия) – 54,40
16. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) – 52,78
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова, Мозалев, Синицина и Кацалапов