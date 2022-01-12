Жулин о критике в адрес небинарного ЛеДюка: «Уже пожалел, что сказал это все, потому что придурков в мире много. А извиняться не собираюсь»

Серебряный призер Лиллехаммера-1994 в танцах на льду Александр Жулин отказался извиняться за слова об американском фигуристе Тимоти ЛеДюке.

Ранее Жулин в ответ на новость о том, что ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом (не относящим себя к мужчинам или женщинам) на зимней Олимпиаде, заявил, что «не хочет комментировать уродов».

После этого олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель призвала Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировать на слова россиянина.

«Не хочу даже никак комментировать слова Дюамель и в принципе на эту тему как-то реагировать. Я уже пожалел, что вообще сказал это все, потому что придурков в нашем мире много.

Такого понаписали про меня, что лучше и не придумаешь. А извиняться за свои слова я не собираюсь», – сказал Жулин.

Дюамель о словах Жулина в адрес небинарного ЛеДюка: «Почему мы терпим такие возмутительные комментарии? Надеюсь, ISU сделает что-нибудь»