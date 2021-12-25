Щербакова о судействе на чемпионате России: «Комментировать ничего не могу. Судьи делают свою работу, а я свою»

Российская фигуристка прокомментировала свое выступление на чемпионате России-2022 в Санкт-Петербурге.

Фигуристка стала третьей по сумме двух программ и четвертой в произвольной, где упала с четверного флипа.

«Довольна тем, как прошла короткая программа, но недовольна произвольной.

Нужно извлечь из этого положительный урок, работать, чтобы исправлять это, и быть довольной своими прокатами», – цитирует Щербакову ТАСС.

«Еще не видела ни других прокатов, ни своего не пересматривала.

Комментировать ничего не могу. Судьи делают свою работу, а я свою», – сказала Щербакова на пресс-конференции, отвечая на вопрос о судействе на турнире.