Щербакова о судействе на чемпионате России: «Комментировать ничего не могу. Судьи делают свою работу, а я свою»

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Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свое выступление на чемпионате России-2022 в Санкт-Петербурге.

Фигуристка стала третьей по сумме двух программ и четвертой в произвольной, где упала с четверного флипа. 

«Довольна тем, как прошла короткая программа, но недовольна произвольной.

Нужно извлечь из этого положительный урок, работать, чтобы исправлять это, и быть довольной своими прокатами», – цитирует Щербакову ТАСС. 

«Еще не видела ни других прокатов, ни своего не пересматривала.

Комментировать ничего не могу. Судьи делают свою работу, а я свою», – сказала Щербакова на пресс-конференции, отвечая на вопрос о судействе на турнире. 

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