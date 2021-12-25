Анна Щербакова: «Сейчас можно просто выдохнуть, что соревнования закончились. Груз с плеч упал»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова прокомментировала выступление на чемпионате России, где она стала третьей.

Интервью брала олимпийская чемпионка Алина Загитова.

– Ань, ты – настоящий боец, уже зарекомендовала себя так. Как после неудачного флипа собраться дальше?

– Сейчас можно просто выдохнуть, что соревнования закончились. Груз с плеч упал. Но я просто теперь понимаю, над чем мне нужно больше работать, чтобы в следующих прокатах я была довольна, – сказала Щербакова в эфире Первого канала.

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