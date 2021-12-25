Анна Щербакова: «Сейчас можно просто выдохнуть, что соревнования закончились. Груз с плеч упал»

Чемпионка мира по фигурному катанию прокомментировала выступление на чемпионате России, где она стала третьей.

Интервью брала олимпийская чемпионка .

– Ань, ты – настоящий боец, уже зарекомендовала себя так. Как после неудачного флипа собраться дальше?

– Сейчас можно просто выдохнуть, что соревнования закончились. Груз с плеч упал. Но я просто теперь понимаю, над чем мне нужно больше работать, чтобы в следующих прокатах я была довольна, – сказала Щербакова в эфире Первого канала.

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