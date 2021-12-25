Яна Рудковская: «Протест на оценку Муравьевой был подан господином Аксеновым из «Хрустального»

, жена двукратного олимпийского чемпиона , прокомментировала ситуацию с вычетом балла из суммы Софьи Муравьевой за короткую программу на чемпионате России.

Муравьеву, которая тренируется у Плющенко, оштрафовали за поздний старт. Из-за этого она переместилась со второго на третье место, пропустив вперед Анну Щербакову – ученицу Этери Тутберидзе.

«Протест был подан господином Аксеновым из «Хрустального» (Эдуард Аксенов – заместитель начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» – Sports.ru), эта информация от Федерации фигурного катания России.

Только через два часа после окончания соревнований мы узнали об этом, как, наверное, и все остальные! На пресс-конференции Соня была представлена как девочка, которая заняла заслуженное второе место.

Софья на Олимпийские игры не отбирается, так как не проходит по возрасту, так бы, наверное, мы бы поборолись за этот балл. Наши юристы считают это незаконным, так скажем, и по временным показателям, и по другим аспектам.

Нам нужно всем внимательно изучить статью правил — 18.4 уже после соревнований. Юристы еще вчера были настроены отвоевать этот балл, но Евгений и наша команда тренеров приняли решение не обращать на это внимания, из уважения к организаторам и федерации.

Сегодня хочется пожелать всем девочкам удачи. И нашим Соне и Насте (Зининой), они дебютантки, мы будем за них болеть», — сказала Рудковская.

Статья 18.4: «Запрещены протесты, касающиеся оценки выступления спортсмена старшим судьей, судьей или технической бригадой».

Решение о снижении на балл из-за задержки старта принимает старший судья (рефери).