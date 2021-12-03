Яна Рудковская: «Не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Что величайшего в конвейере из спортсменок, у которых нет взрослой карьеры в спорте?»

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о словах заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

— Тарасова сказала, что мой муж работает год. Зачем вводить зрителей в заблуждение? Он работает четыре года. Я вижу как совладелец академии, что три девочки-юниорки — финалистки Гран-при. Половина состава финала мировой серии Гран-при — три девочки из «Ангелов Плющенко»! Никакого отношения к Тутберидзе они не имеют. Это Зинина, Жилина и Муравьева.

— Жилина же была у .

— Тутберидзе ее никогда не тренировала, всему тому, что умеет Вероника, ее научила ее мама — Людмила Николаевна Алферова, которая также сейчас работает в нашей команде, потом тренировал недолго . Еще у нас есть мальчик Кирилл Сарновский — он тоже финалист серии . Тренируется три года вместе с младшим братом и сестрой.

Вот вам еще пример. Тутберидзе выгнала Софию Титову в 8 лет. Сказала, что она профнепригодна. Сейчас Титовой 12. Евгений с ней занимается уже четыре года. И Титова обыграла всех воспитанниц младшего возраста Тутберидзе. Запрыгала аксель три с половиной на соревнованиях и сделала каскад четверной тулуп – двойной тулуп. Это показатель того, что Евгений и его команда работают.

Да, мы все понимаем, что Евгений — начинающий тренер. Мы об этом не спорим. Но я не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Величайшие тренеры — Мишин, Москвина, Жук, Тарасова, Чайковская. Тутберидзе — прекрасный тренер. У нее суперкоманда, они большие молодцы. Но величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у нее спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре.

Это мое мнение, и оно имеет право на существование, так как я имею отношение к фигурному катанию много лет и очень много чего знаю, но пока не считаю нужным говорить. Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне? Как мама мальчика-спортсмена, жена спортсмена и сейчас тренера, я бы хотела, чтобы мой ребенок в спорте прошел долгую карьеру, как и мой муж. И не хочу, чтобы он закончил со спортом в 15 лет.

Мы видим Юлю Липницкую, которая у нас работает, , Женю Медведеву. Девочки не пошли на вторые Игры, как это делала, например, , или та же Юна Ким, или .

Если мы говорим про величие тренеров, то это, безусловно, Алексей Николаевич Мишин, который прошел с моим супругом четыре Олимпиады и принес стране четыре медали с одним спортсменом. Лиза Туктамышева в 25 лет будет пытаться отобраться на Олимпиаду и конкурировать с 15-летней . И поэтому за нее будет болеть весь мир! Это преодоление. Она как никогда близка к своей мечте. И она, кстати, тоже финалистка Гран-при, – сказала Рудковская.

Татьяна Тарасова: «Противостояние Плющенко с Тутберидзе – это смешно. Может, Рудковская решила, что так полезнее для раскрутки»