Яна Рудковская: «Не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Что величайшего в конвейере из спортсменок, у которых нет взрослой карьеры в спорте?»

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о словах заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
— Тарасова сказала, что мой муж работает год. Зачем вводить зрителей в заблуждение? Он работает четыре года. Я вижу как совладелец академии, что три девочки-юниорки — финалистки Гран-при. Половина состава финала мировой серии Гран-при — три девочки из «Ангелов Плющенко»! Никакого отношения к Тутберидзе они не имеют. Это Зинина, Жилина и Муравьева.
— Жилина же была у Этери Тутберидзе.
— Тутберидзе ее никогда не тренировала, всему тому, что умеет Вероника, ее научила ее мама — Людмила Николаевна Алферова, которая также сейчас работает в нашей команде, потом тренировал недолго Сергей Розанов. Еще у нас есть мальчик Кирилл Сарновский — он тоже финалист серии Гран-при. Тренируется три года вместе с младшим братом и сестрой.
Вот вам еще пример. Тутберидзе выгнала Софию Титову в 8 лет. Сказала, что она профнепригодна. Сейчас Титовой 12. Евгений с ней занимается уже четыре года. И Титова обыграла всех воспитанниц младшего возраста Тутберидзе. Запрыгала аксель три с половиной на соревнованиях и сделала каскад четверной тулуп – двойной тулуп. Это показатель того, что Евгений и его команда работают.
Да, мы все понимаем, что Евгений — начинающий тренер. Мы об этом не спорим. Но я не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Величайшие тренеры — Мишин, Москвина, Жук, Тарасова, Чайковская. Тутберидзе — прекрасный тренер. У нее суперкоманда, они большие молодцы. Но величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у нее спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре.
Это мое мнение, и оно имеет право на существование, так как я имею отношение к фигурному катанию много лет и очень много чего знаю, но пока не считаю нужным говорить. Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне? Как мама мальчика-спортсмена, жена спортсмена и сейчас тренера, я бы хотела, чтобы мой ребенок в спорте прошел долгую карьеру, как и мой муж. И не хочу, чтобы он закончил со спортом в 15 лет.
Мы видим Юлю Липницкую, которая у нас работает, Алину Загитову, Женю Медведеву. Девочки не пошли на вторые Игры, как это делала, например, Ира Слуцкая, или та же Юна Ким, или Мао Асада.
Если мы говорим про величие тренеров, то это, безусловно, Алексей Николаевич Мишин, который прошел с моим супругом четыре Олимпиады и принес стране четыре медали с одним спортсменом. Лиза Туктамышева в 25 лет будет пытаться отобраться на Олимпиаду и конкурировать с 15-летней Камилой Валиевой. И поэтому за нее будет болеть весь мир! Это преодоление. Она как никогда близка к своей мечте. И она, кстати, тоже финалистка Гран-при, – сказала Рудковская.
Татьяна Тарасова: «Противостояние Плющенко с Тутберидзе – это смешно. Может, Рудковская решила, что так полезнее для раскрутки»