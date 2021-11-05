Яна Рудковская: «Мне непонятна резкая смена курса Тарасовой. Два года назад за нее заступился Плющенко, когда команда Тутберидзе унизила ее в инстаграме»

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона , высказалась о словах заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Противостояние Плющенко с Тутберидзе – это смешно. Может, Рудковская решила, что так полезнее для раскрутки», – заявила Тарасова в эфире передачи «Секрет на миллион».

«Я уважаю Татьяну Тарасову как тренера, но мне непонятна ее резкая смена курса. Для меня это удивительно.

Два года назад за нее заступился мой муж, когда команда Тутберидзе унизила ее в комментариях в инстаграме Team Tutberidze. Мол, не лезьте, поменьше бы вашей любви и заботы. Говорить, что я испортила что-то своему мужу... Ему невозможно что-то испортить. У него прекрасные результаты с юниорками.

Кроме него из тренеров за нее никто не заступился. Кроме Леши Ягудина, чьим тренером она была, и Жени», – сказала Рудковская.

Татьяна Тарасова: «Противостояние Плющенко с Тутберидзе – это смешно. Может, Рудковская решила, что так полезнее для раскрутки»

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