Гран-при Канады. Чен, Браун, Игнатов, Семененко, Самарин выступят с произвольными программами

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31 октября на этапе Гран-при Skate Canada в Ванкувере мужчины выступают с произвольными программами. 

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Гран-при Канады (Skate Canada)

Ванкувер, Канада

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 0.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

После двух фигуристов из двенадцати

1. Морис Квителашвили (Грузия) – 232,87

2. Томоки Хиваташи (США) – 221,77

Первая разминка

3. Роман Садовский (Канада) 

4. Конрад Орзел (Канада) 

5. Александр Самарин (Россия) – 1.25

6. Сота Ямамото (Япония) 

Вторая разминка

7. Кейдзи Танака (Япония) 

8. Евгений Семененко (Россия) – 1.56

9. Макар Игнатов (Россия) – 2.04

10. Киган Мессинг (Канада)

11. Джейсон Браун (США)

12. Нэтан Чен (США) 

После короткой программы

1. Нэтан Чен (США) – 106,72

2. Джейсон Браун (США) – 94,00

3. Киган Мессинг (Канада) – 93,28

4. Макар Игнатов (Россия) – 89,79

5. Евгений Семененко (Россия) – 87,71

6. Кейдзи Танака (Япония) – 78,83

7. Сота Ямамото (Япония) – 78,78

8. Александр Самарин (Россия) – 78,55

9. Конрад Орзел (Канада) – 73,19

10. Роман Садовский (Канада) – 72,94

11. Томоки Хиваташи (США) – 72,92

12. Морис Квителашвили (Грузия) – 71,60

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