Гран-при Канады. Чен, Браун, Игнатов, Семененко, Самарин выступят с произвольными программами

31 октября на этапе Гран-при Skate Canada в Ванкувере мужчины выступают с произвольными программами.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Гран-при Канады (Skate Canada)
Ванкувер, Канада
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 0.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
После двух фигуристов из двенадцати
1. Морис Квителашвили (Грузия) – 232,87
2. Томоки Хиваташи (США) – 221,77
Первая разминка
3. Роман Садовский (Канада)
4. Конрад Орзел (Канада)
5. Александр Самарин (Россия) – 1.25
6. Сота Ямамото (Япония)
Вторая разминка
7. Кейдзи Танака (Япония)
8. Евгений Семененко (Россия) – 1.56
9. Макар Игнатов (Россия) – 2.04
10. Киган Мессинг (Канада)
11. Джейсон Браун (США)
12. Нэтан Чен (США)
После короткой программы
1. Нэтан Чен (США) – 106,72
2. Джейсон Браун (США) – 94,00
3. Киган Мессинг (Канада) – 93,28
4. Макар Игнатов (Россия) – 89,79
5. Евгений Семененко (Россия) – 87,71
6. Кейдзи Танака (Япония) – 78,83
7. Сота Ямамото (Япония) – 78,78
8. Александр Самарин (Россия) – 78,55
9. Конрад Орзел (Канада) – 73,19
10. Роман Садовский (Канада) – 72,94
11. Томоки Хиваташи (США) – 72,92
12. Морис Квителашвили (Грузия) – 71,60