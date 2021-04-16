Гран-при США. Чжоу лидирует в короткой программе, Даниелян – 6-й, Уно и Чен выйдут на лед

23 октября в Лас-Вегасе на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate America мужчины выступят с короткими программами. От России на турнир заявлен .

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Гран-при США ( )

Лас-Вегас, США

Мужчины

Короткая программа

Начало – 5.23 по московскому времени (23 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт)

После первой разминки

1. (США) – 97,43

2. Джимми Ма (США) – 84,52

3. Шун Сато (Япония) – 80,52

4. (Чехия) – 75,43

5. (Канада) – 74,32

6. Артур Даниелян (Россия) – 68,74

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 67,60

Вторая разминка

8. (Франция)

9. (Япония)

10. (Италия)

11. (США)

Расписание Гран-при США по фигурному катанию. Там выступят Трусова, Чен, Усачева, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов