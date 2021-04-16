Гран-при США. Чжоу лидирует в короткой программе, Даниелян – 6-й, Уно и Чен выйдут на лед

23 октября в Лас-Вегасе на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate America мужчины выступят с короткими программами. От России на турнир заявлен Артур Даниелян.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Гран-при США (Skate America)
Лас-Вегас, США
Мужчины
Короткая программа
Начало – 5.23 по московскому времени (23 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт)
После первой разминки
1. Винсент Чжоу (США) – 97,43
2. Джимми Ма (США) – 84,52
3. Шун Сато (Япония) – 80,52
4. Михал Бржезина (Чехия) – 75,43
5. Нам Нгуен (Канада) – 74,32
6. Артур Даниелян (Россия) – 68,74
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 67,60
Вторая разминка
8. Кевин Аймо (Франция)
9. Шома Уно (Япония)
10. Даниэль Грассль (Италия)
11. Нэтан Чен (США)
Расписание Гран-при США по фигурному катанию. Там выступят Трусова, Чен, Усачева, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов