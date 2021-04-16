Гран-при США. Чжоу лидирует в короткой программе, Даниелян – 6-й, Уно и Чен выйдут на лед

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23 октября в Лас-Вегасе на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate America мужчины выступят с короткими программами. От России на турнир заявлен Артур Даниелян.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Гран-при США (Skate America)

Лас-Вегас, США

Мужчины

Короткая программа

Начало – 5.23 по московскому времени (23 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт)

После первой разминки

1. Винсент Чжоу (США) – 97,43

2. Джимми Ма (США) – 84,52

3. Шун Сато (Япония) – 80,52

4. Михал Бржезина (Чехия) – 75,43

5. Нам Нгуен (Канада) – 74,32 

6. Артур Даниелян (Россия) – 68,74

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 67,60

Вторая разминка

8. Кевин Аймо (Франция)

9. Шома Уно (Япония)

10. Даниэль Грассль (Италия)

11. Нэтан Чен (США)

Расписание Гран-при США по фигурному катанию. Там выступят Трусова, Чен, Усачева, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов

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