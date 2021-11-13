Татьяна Тарасова о поражении от Хорватии: «Какое тут может быть мнение? Какой футбол? У нас его нет!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поражение сборной России по футболу от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

«Какое тут может быть мнение? Какой футбол? Про что вы говорите?! У нас его нет!

У нас есть детский спорт, молодежный, но не футбол», – сказала Тарасова.

Татьяна Тарасова: «Для чего сборной России выходить на ЧМ-2022? Занять последнее место? У нас в стране нет футбола»

Страшные цифры поражения в Хорватии – от каждого второго паса мимо (антирекорд!) до ударов по своим

Россия – в стыках. Это два матча плей-офф, потенциальные соперники – Польша, Швейцария, Швеция