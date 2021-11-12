Врач сборной России о травме Усачевой: «Данные в СМИ о переломе не то чтобы недостоверные, но пока мы говорим о повреждении связочного аппарата»

Главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский рассказал о травме российской фигуристки Дарьи Усачевой на .

«Матч ТВ» сообщил, что у Усачевой – вертельный перелом бедра. Позже Федерация фигурного катания России (ФФКР) опровергла эту информацию, отметив, что у фигуристки оторвалась связка внутренней мышцы правой ноги.

«Чтобы говорить о сроках, мы сначала должны ее дождаться — она прилетает 15-го числа, и мы сразу начнем ее обследование. Исходя из того, что сделала японская сторона, предварительно пока речь о переломе не идет, как было ранее написано; речь идет о повреждении связочного аппарата.

Соответственно, о сроках восстановления и о тактике лечения мы будем говорить уже после того, как она пройдет обследование в России.

Мы сейчас пробуем запросить у японской стороны данные исследования. Данные в СМИ о переломе не то, чтобы недостоверные, но пока мы говорим не о переломе, а о повреждении связочного аппарата. Пока что нельзя рассуждать ни о тактике лечения, ни о сроках, это станет ясно, только когда спортсменка вернется», – сказал Жолинский.

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