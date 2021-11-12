Алена Косторная: «Спорт высших достижений не имеет ничего общего с крепким здоровьем. Хочу пожелать Усачевой скорейшего восстановления»

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная написала пост в поддержку Дарьи Усачевой, с которой тренируется в одной группе.

Сегодня Усачева испытала боль при попытке исполнить тройной флип на разминке перед выступлением в короткой программе на Гран-при Японии. Ей пришлось сняться с соревнований.

По информации «Матч ТВ», диагноз фигуристки – вертельный перелом бедра.

«Спортсмены – это не роботы, не машины, это такие же люди, которые могут болеть и иметь какие-то травмы.

Спорт высших достижений не имеет ничего общего с крепким здоровьем, но это не значит, что после травмы карьера спортсмена должна заканчиваться, вовсе нет.

Я считаю, что травмы помогают понять, что конкретно ты хочешь делать дальше, так что хочу просто пожелать Дарье Усачевой скорейшего восстановления», – написала Косторная.

Усачева ответила на пост Косторной эмодзи с сердечком.

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