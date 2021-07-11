Анна Щербакова: «У Тутберидзе я стала более осознанной, потому что у нее в группе нельзя приходить и в свое удовольствие что-то там делать»

Чемпионка мира по фигурному катанию назвала любимые программы других фигуристов и рассказала, как изменилась после прихода в группу .

– Ты рассказала, что у тебя есть друзья не из фигурного катания. Какие программы ты бы им показала, чтобы заинтересовать свои видом спорта?

– «Сеймей» , хип-хоп . Из девочек... В голову приходит «Список Шиндлера» .

Когда я маленькая переходила в группу к Этери Георгиевне, Юля как раз тренировала ее к Олимпиаде в Сочи. Я пришла как раз осенью. Помню тогда свои эмоции, программа меня очень трогала. Сама тогда была совсем маленькая, прыгала двойные, а на взрослых смотрела с придыханием.

– Что поразило, когда пришла к Тутберидзе?

– Мир фигурного катания для меня перевернулся: жизнь в спорте разделилась на до и после. До этого я была маленькой и неосознанно подходила к нему. Выхожу на тренировки, мне все нравится, тренер поставила программу «Розовая пантера» – я довольна.

Всегда очень любила соревнования, смотреть на судей и улыбаться... Это был детский вариант восприятия. У Этери Георгиевны я постепенно стала более осознанной, потому что у нее в группе нельзя приходить и в свое удовольствие что-то там делать. Тренер закладывает сразу тебе: если ты пришел, то у тебя в голове должна быть цель.

Нужно относиться к делу профессионально, о чем я ранее и не задумывалась. Я не хотела заканчивать, но и не думала о глобальном будущем. И именно в группе у Тутберидзе я поняла, что хочу заниматься фигурным катанием профессионально.

– До перехода к Тутберидзе знала Липницкую и других топовых фигуристов?

– Да. Я же всегда занималась в «Хрустальном». И перед нашей тренировкой мы подглядывали за тренировкой Этери Георгиевны. В общем, я уже тогда со стороны видела, как она тренирует, – сказала Щербакова.

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