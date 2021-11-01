Российские фигуристки потерпели поражение в короткой программе впервые за два года

Российские фигуристки впервые за 2 года уступили в короткой программе представительнице другой страны.
На Гран-при Италии после короткой программы лидирует бельгийка Луна Хендрикс, набравшая 73,52 балла.
Россиянка Майя Хромых с чистым прокатом идет второй (72,04), Анна Щербакова, которая сделала в каскаде двойной тулуп вместо заявленного тройного риттбергера – третья (71,73).
В последний раз до этого россиянки проигрывали в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada-2019, где Александра Трусова стала третьей, а лидировала японка Рика Кихира. Впоследствии Трусова выиграла этап.
⚡ Хендрикс выиграла короткую программу на Гран-при Италии, Хромых – 2-я, Щербакова с испорченным каскадом – 3-я, Самодурова – 9-я