Гран-при Канады. Суй и Хань, Павлюченко и Ходыкин выходят на лед с произвольными программами

В ночь с 30 на 31 октября в Ванкувере на этапе Гран-при Skate Canada спортивные пары выступают с произвольными программами.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Гран-при Канады (Skate Canada)
Ванкувер, Канада
Пары
Произвольная программа
Начало – 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Положение после трех выступлений из восьми
1. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 189,90
2. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 187,92
3. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) – 168,81
4. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 134,68
Вторая разминка
5. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)
6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
7. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 00.02
8. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
После короткой программы
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 78,94
2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 69,46
3. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 67,93
4. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 66,43
5. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 65,02
6. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 61,68
7. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) – 57,25
8. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 48,80