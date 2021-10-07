Гран-при Канады. Суй и Хань, Павлюченко и Ходыкин выходят на лед с произвольными программами

В ночь с 30 на 31 октября в Ванкувере на этапе Гран-при спортивные пары выступают с произвольными программами.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Гран-при Канады (Skate Canada)

Ванкувер, Канада

Пары

Произвольная программа

Начало – 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте канала.

Положение после трех выступлений из восьми

1. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 189,90

2. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 187,92

3. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) – 168,81

4. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 134,68

Вторая разминка

5. -Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)

6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)

7. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 00.02

8. Вэньцзинь Суй – (Китай)

После короткой программы

1. – Цун Хань (Китай) – 78,94

2. – (Россия) – 69,46

3. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 67,93

4. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 66,43

5. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 65,02

6. -Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 61,68

7. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) – 57,25

8. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 48,80