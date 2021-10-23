Александра Трусова: «У меня было два варианта – сняться или прокатать. Но утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит»

Российская фигуристка поделилась эмоциями после выступления в короткой программе на этапе в Лас-Вегасе (1-е место и личный рекорд).

– В целом я довольна своим выступлением. Рада, что откатала чисто, но расстроена, что не делала тройной аксель.

– Что думаешь о своей короткой программе и образе Фриды?

– Мне очень подходят обе программы. У меня много общего с Фридой, она шла вперед несмотря ни на что, продолжала заниматься творчеством.

– Что думаешь об оценках?

– Мне важнее сам мой прокат, чем оценки. Но сегодня я довольна и оценками.

Конечно, у меня было два варианта – сняться или прокатать. Но утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит. Так что можно и прокатать.

– Что произошло с твоей ногой?

– Подробности травмы рассказывать я не буду – это просто травма ноги.

– Насколько сложно выступать в связи с большим количеством переездом?

– Сначала у меня было три подряд турнира, чтобы опробовать тройной аксель. Но потом у меня было достаточно времени для подготовки к Гран-при.

– Что вы думаете по поводу того, что спортсмены должны обязательно вакцинироваться для участия в ?

– Конечно, если это будет нужно, то, конечно, все будут вакцинироваться. Но в нашем случае на Олимпиаду нужно сначала попасть (улыбается).

– Что думаешь о высокой конкуренции в сборной России?

– Конкуренция – это всегда хорошо. Рада, что у нас в стране сильные девочки. Будем бороться на чемпионате России.

– Насколько травма повлияет на количество четверных прыжков в завтрашнем выступлении?

– Я никогда не говорю, сколько у меня четверных в произвольной программе (улыбается), – сказала Трусова.