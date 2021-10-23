Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на Гран-при США – 77,69 балла

Бронзовый призер чемпионата мира-2021 получила 77,69 балла за прокат короткой программы на этапе в Лас-Вегасе (1-е место).

Это личный рекорд фигуристки. До этого лучшими в ее карьере баллами за короткую были 74,95 на чемпионате Европы-2020.

Трусова прыгнула двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп в каскаде и исполнила чисто остальные элементы. На тройной аксель она не заходила.

⚡ Трусова лидирует после короткой программы на Гран-при США, Усачева – 2-я, Синицына – 3-я

Смотрите прокат Александры Трусовой из эфира Первого канала: