Алина Загитова: «Меня хейтят в комментариях, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам. Нет никакой приватности, а мои границы грубо нарушают»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в инстаграме обратилась к болельщикам.

«Сегодня о важном. О хейте. Я давно хотела написать этот пост, как-то поговорить об этом. Но тема такая тяжелая, что каждый раз думаешь – да ну…

У популярности есть обратная сторона. С одной стороны я чувствую поддержку и любовь своих болельщиков, меня узнают, я с радостью фотографируюсь и даю автографы, и столько теплых слов от вас здесь – каждый день!

Это очень заряжает меня, и хочется быть с вами настоящей и лучше, чем я есть сегодня. Ощущение, что мы вместе проходим этот путь!

Но… есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают.

Информацию иногда так перекручивают, что я даже думаю, что это наверное такая суперспособность у людей должна быть.

Но в сети – нет ответственности, иногда даже нет лиц, нет подписи. Информация пересказывается и разносится со страшной скоростью.

Что я хочу сказать. У любой ситуации две стороны. Каждый из нас – живой человек, который может и должен защищать свои личные границы.

Я рада, что мое пространство здесь, с вами, свободно от этого. Спасибо вам большое за поддержку и любовь», – написала Загитова.

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