Уткин – Загитовой: «Бережешь приватность? Играй в мафию!»

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о конфликте олимпийской чемпионки Алины Загитовой с журналистом «Спорт-Экспресса» Рустамом Имамовым.

9 октября Имамов рассказал, что Загитова потребовала удалить фотографии с ней, сделанные на хоккейном матче между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Позже Имамов заявил, что СМИ неверно истолковали его слова. Он принес извинения фигуристке и удалил все посты, связанные с этой ситуацией. Загитова в свою очередь высказалась в инстаграме о хейте и защите личных границ.

«Алина Загитова настолько красива, что ей совершенно не обязательно быть умной. Впрочем, она ведь еще и очень юна.

Это и настораживает. Мы видели много случаев, когда успех в раннем возрасте дарит чувство, что уже все хорошо, больше ничего не надо.

Алина, дорогая, никакой приватности, когда ты пришла на хоккей, нет. Это публичное мероприятие по определению. Сидишь на трибуне – можешь попасть в кадр.

Бережешь приватность? Играй в мафию!» – написал Уткин в телеграме.

Алина Загитова: «Меня хейтят в комментариях, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам. Нет никакой приватности, а мои границы грубо нарушают»

«Я вас засужу, у меня такие связи!» Загитова потребовала удалить ее фото с матча КХЛ «Ак Барс» – «Магнитка»