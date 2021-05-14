Трусова и Усачева выступят на этапах Гран-при в США и Японии, Туктамышева и Валиева – в Канаде и России, Щербакова – в Китае и Франции

Стало известно распределение фигуристок по этапам Гран-при в сезоне-2021/22.
Skate America
Лас-Вегас, США
22-24 октября
Ксения Синицына (Россия), Александра Трусова (Россия), Дарья Усачева (Россия), Сатоко Мияхара (Япония), Каори Сакамото (Япония), Юхана Юкой (Япония), Екатерина Куракова (Польша), Ю Ен (Южная Корея), Ким Йе Лим (Южная Корея), Эмбер Гленн (США), Брэди Теннелл (США), одно вакантное место для фигуристки из США.
Skate Canada
Ванкувер, Канада
29-31 октября
Алена Косторная (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Камила Валиева (Россия), Эмили Баусбак (Канада), Маделин Скиза (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Вакаба Хигучи (Япония), Рика Кихира (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Алексия Паганини (Швейцария), Карен Чен (США), Алиса Лью (США).
Cup of China
Чунцин, Китай
5-7 ноября
Майя Хромых (Россия), Софья Самодурова (Россия), Анна Щербакова (Россия), Луна Хендрикс (Бельгия), Чэнь Хунъи (Китай), Шань Линь (Китай), И Чжу (Китай), Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония), Ким Йе Лим (Южная Корея), Лим Ын Су (Южная Корея), Брэди Теннелл (США).
NHK Trophy
Токио, Япония
12-14 ноября
Александра Трусова (Россия), Дарья Усачева (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Николь Шотт (Германия), Рика Кихира (Япония), Каори Сакамото (Япония), Лим Ын Су (Южная Корея), Со Ен И (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея), Эмбер Гленн (США), Алиса Лью (США), одно вакантное место для фигуристки из Японии.
Internationaux de France
Гренобль, Франция
19-21 ноября
Алена Косторная (Россия), Анна Щербакова (Россия), Ксения Синицына (Россия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Майя Маззара (Франция), Мэ Беренис Мейте (Франция), Леа Серна (Франция), Вакаба Хигучи (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Старр Эндрюс (США), Мэрайя Белл (США), Карен Чен (США).
Rostelecom Cup
Сочи, Россия
26-28 ноября
Елизавета Туктамышева (Россия), Камила Валиева (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Луна Хендрикс (Бельгия), Мэйдлин Скиза (Канада), Ева Лотта Киибус (Эстония), Рино Мацуике (Япония), Элизабет Турсынбаева (Казахстан), Екатерина Куракова (Польша), Мэрайя Белл (США), одно вакантное место для фигуристки из России.
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2021/22: Гран-при стартует в октябре, Олимпиада пройдет в феврале, ЧМ – в марте