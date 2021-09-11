⛸ Пять четверных Трусовой, упреки от Тутберидзе, ошибки Коляды и Валиевой, Щербакова без ультра-си: главное с контрольных прокатов в Челябинске

11 и 12 сентября в Челябинске прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

1. Определились новые программы у женщин: Александра Трусова катает «Фриду» и «Круэллу», Анна Щербакова – восток и «Мастера и Маргариту», Алена Косторная – блюз и «Зиму» Вивальди, Камила Валиева оставила «Болеро» в произвольной, а у Елизаветы Туктамышевой – танго и песни Arabia.

2. Трусова в произвольной программе чисто сделала пять четверных прыжков – первой в истории. Косторная восстановила тройной аксель, исполнив его впервые с позапрошлого сезона. Щербакова откатала произвольную без ультра-си, а Туктамышева сорвала тройные аксели.

3. Камила Валиева чисто исполнила короткую программу, но допускала ошибки в произвольной. После проката ее пожурила тренер Этери Тутберидзе. От тренера досталось и Алене Косторной.

4. Из мужчин никто не смог чисто откатать произвольную программу: Коляда упал на четверном тулупе, Самарин ошибся на тройном лутце, а Дмитрий Алиев катал без четверных прыжков вообще.

5. Михаил Коляда в произвольной катался на музыку из «Списка Шиндлера». Он признался, что фильм его тронул, и он почти заплакал во время просмотра.

6. Дмитрий Алиев не будет выступать на турнире Nebelhorn Trophy – все дело в состоянии здоровья. На этом соревновании Россия должна подтвердить третью квоту в мужском катании на Олимпиаду. Вместо Алиева выступит запасной, но его имя пока не известно. Тренер Инна Гончаренко считает, что на соревнования должен поехать Макар Игнатов.

7. Чемпионы мира-2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали новую произвольную программу, где сначала звучит «Метель» Георгия Свиридова, а затем «Время вперед». Хореограф Илья Авербух в прямом эфире раскритиковал постановку. Спортсмены признались, что сами сначала не поняли программу.

8. Евгения Тарасова и Владимир Морозов дебютировали в качестве учеников Этери Тутберидзе. А Дмитрий Козловский объяснил, почему они с Александрой Бойковой – пара высокого уровня.

9. Еще одни чемпионы мира-2021 Виктория Синицина и Никита Кацалапов на прокатах выступили без серьезных ошибок. Хотя сами фигуристы недовольны, но «кайфуют от музыки».

Салют от Саши Трусовой: 5 четверных прыжков – хлопали даже судьи, Тутберидзе улыбалась, а Дудаков целовал чехлы 🚀

А кому ехать за дополнительной квотой на Олимпиаду? Похоже, самые большие шансы – у Самарина

Контрольные прокаты: Тутберидзе отчитала Косторную, Валиева посыпалась в прыжках, Трусова влепила пять четверных