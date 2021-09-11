Тутберидзе – Косторной после произвольной программы: «Ты зачем по-детски смотришь на нас? Мы что тебе, бегущая строка?»

Теги сборная России Sports.ru Первый канал женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз контрольные прокаты Алена Косторная Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная поговорила с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом после проката произвольной программы на контрольных прокатах в Челябинске. Разговор попал в эфир Первого канала. 

Спортсменка чисто исполнила сольный тройной аксель.

Косторная: «Я забыла».

Тутберидзе: «А зачем ты по-детски смотришь на нас: подскажите? Мы что тебе, бегущая строка?»

Глейхенгауз: «Да, мы чем поможем?»

Тутберидзе: «При таком акселе, Ален, надо тебе второй аксель. Ты даже это не планировала».

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