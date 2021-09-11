Тутберидзе – Косторной после произвольной программы: «Ты зачем по-детски смотришь на нас? Мы что тебе, бегущая строка?»

Российская фигуристка Алена Косторная поговорила с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом после проката произвольной программы на контрольных прокатах в Челябинске. Разговор попал в эфир Первого канала.
Спортсменка чисто исполнила сольный тройной аксель.
Косторная: «Я забыла».
Тутберидзе: «А зачем ты по-детски смотришь на нас: подскажите? Мы что тебе, бегущая строка?»
Глейхенгауз: «Да, мы чем поможем?»
Тутберидзе: «При таком акселе, Ален, надо тебе второй аксель. Ты даже это не планировала».