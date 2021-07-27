Милонов о трансгендерах в фигурном катании: «Нужно создать Гомосячие игры, чтобы все извращенцы, трансформеры сражались между собой в клетках где-нибудь в Африке»

Депутат Государственной думы прокомментировал информацию о том, что Международный союз конькобежцев ( ) разрешил трансгендерам выступать на обычных соревнованиях по фигурному катанию.

«Международный союз конькобежцев прогибается под натиском западной пропаганды и вводит свою политику в отношении трансгендеров, разрешает им выступать. Ну нельзя же так, это безобразие какое-то. Это приведет к концу фигурного катания.

На фоне массового прихода трансгендеров в спорт нужно задуматься о том, чтобы создать специальные Олимпийские игры для извращенцев.

Гомосячие игры с шестью разноцветными кольцами. Чтобы все извращенцы, трансгендеры, трансформеры и небинарные асексуалы играли в свои игры и сражались между собой.

Но чтобы все это происходило в клетках где-нибудь в Африке, чтобы мы этого не видели. Пусть награждают друг друга сами, соревнуются между собой, но чтобы нас это не касалось», – рассказал Милонов.

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