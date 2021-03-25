Cranberry Cup. Тарасова и Морозов под руководством Тутберидзе выиграли короткую программу

Теги сборная России результаты сборная США пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Брендон Фрэйзер Алекса Книрим (Шимека) Джессика-Ноэль Калаланг Дэнни О’Ши Челси Лю Брайан Джонсон Одри Лу Миша Митрофанов Cranberry Cup Фигурное катание

Сегодня в американском Бостоне стартовал турнир по фигурному катанию Cranberry Cup. В соревнованиях пар лидирует российский дуэт Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Cranberry Cup

Бостон, США

Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 75,97

2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 69,83

3. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 68,90

4. Эмили Чан – Спенсер Хоу (США) – 63,61

5. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 60,75

6. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 56,31

Начало произвольной программы – 23.45 по московскому времени (15 августа)

Прямая трансляция – здесь

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