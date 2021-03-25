Cranberry Cup. Тарасова и Морозов под руководством Тутберидзе выиграли короткую программу

Сегодня в американском Бостоне стартовал турнир по фигурному катанию Cranberry Cup. В соревнованиях пар лидирует российский дуэт Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Cranberry Cup
Бостон, США
Пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 75,97
2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 69,83
3. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 68,90
4. Эмили Чан – Спенсер Хоу (США) – 63,61
5. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 60,75
6. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 56,31
Начало произвольной программы – 23.45 по московскому времени (15 августа)
Прямая трансляция – здесь