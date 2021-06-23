Роднина о зарплатах футболистов: «Чего вы все время о деньгах? Говорите о том, что они играть не умеют!»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о критике зарплат в российском футболе.

Ранее олимпийская чемпионка Рио-2016 по гандболу Владлена Бобровникова высказалась о зарплате полузащитника сборной России Романа Зобнина. Она заявила, что в жизни не заработает столько, сколько футболист получает в месяц.

«Она так сказала, ее право. Но это не зарплаты, а контракт. Не путайте.

Гандболисты тоже, наверное, находятся на контракте у своего клуба. Женский гандбол пока не занимает у нас никаких позиций. При этом футбольные клубы – это частные клубы.

Чего вы все время о деньгах говорите? Говорите о том, что они играть не умеют! Меня учили не считать чужие деньги. В нашей стране это считалось неприличным», – сказала Роднина.

«Мне обидно: блин, ну умри ты на поле, грызи землю». Гандболистка Бобровникова объясняет, почему ее так задел футбольный крах на Евро

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова: «Футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю»