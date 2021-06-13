Гандболистка Владлена Бобровникова о словах про зарплаты футболистов: «Это не зависть. Я выкладываюсь за сборную на 100%, поэтому жду от коллег того же»

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по гандболу рассказала, почему после вылета сборной России по футболу с Евро-2020 высказалась о зарплате полузащитника .

«Сразу скажу – это не зависть. Это эмоции по горячим следам: мы сейчас на сборе в Сочи, вечером посмотрели игру с Данией (1:4), ушли спать расстроенные. С утра в пабликах и СМИ поднимались больные темы – сколько получают игроки, сколько тренеры и так далее. Мой инстаграм кишил: Дзюба получает столько, Зобнин столько – и я все это листаю.

Дело не лично в Роме и его пасе – просто он попался под горячую руку, первым вылетел в спортивном аккаунте в инсте.

Я всегда против того, чтобы считать чужие деньги. Когда вижу истории успешных людей в разных сферах, в бизнесе или в спорте, всегда ими восхищаюсь. Они показывают, что трудом, умом и волей можно заработать имя и деньги. Значит, и мы с вами, если будем пахать, сможем добиться успеха!

Но еще я понимаю, что проигрывать можно по-разному. Можно не выиграть, но показать характер – рубиться, грызть землю, ворота.

Я не эксперт в футболе, но понимаю спортивные моменты – где есть борьба, а где нет. И утром, увидев зарплаты, подумала: блин, ну пацаны… Обидно и досадно. Понятно, что если им платить не 20 млн, а 20 тысяч – уровень не изменится, они играют как умеют.

И понятно, что в футболе как в индустрии крутятся совершенно другие деньги, которых нет в гандболе или других видах спорта. Но есть моменты, когда футболу позволено слишком многое – и дело не в деньгах», – написала Бобровникова.

«Мне обидно: блин, ну умри ты на поле, грызи землю». Гандболистка Бобровникова объясняет, почему ее так задел футбольный крах на Евро