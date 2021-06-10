Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова: «Футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю»

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по гандболу высказалась о зарплате полузащитника сборной России по футболу .

«Пошла после допинг-теста на завтрак... Там была сборная по боксу. Услышала, как Саадат Далгатова с тренером начали обсуждать вопрос огромных зарплат футболистов... И не сдержалась, тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых футболистами!

Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прямо просится), сколько человек за месяц.

Боксерша Саадат, например, лицо свое подставляет под удары, чтобы заработать медали и деньги для себя и семьи. И сколько нас, спортсменов высочайшего уровня. Чемпионов, которым дали ЗМС не за 5-е место, которые никогда не увидят такие суммы», – написала Бобровникова.

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