Хореограф группы Тутберидзе: «Не имею ничего против геев. Любите хоть ежиков. Но зачем это выливать в уши молодежи?»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков, раскритиковавший премию «Муз ТВ», ответил на обвинения в гомофобии.

Ранее Железняков выложил пост, где описал церемонию телеканала как «сборище фриков, днище и сатанизм». В той же записи он упомянул, что спокойно относится к геям, но «происходящее сейчас переходит все границы».

«Не ожидал, что будет такая реакция, и хочу по этому поводу дать развернутый ответ, друзья мои. Кто-то меня обвинил в гомофобии. Мне прямо стало смешно.

Ребятки, я работал в шоу-бизнесе долгое время, и, еще раз повторюсь, у меня тогда было много знакомых и друзей нетрадиционной ориентации, и сейчас я продолжаю общаться с такими людьми. И совершенно к ним спокойное и нейтральное отношение. Мы дружим и общаемся, это интересные, талантливые люди. Против этого сообщества я не имею ничего.



Я против только одного. Я против того, чтобы это все пропагандировалось. Ну почему я, натурал, не бегаю и не кричу во всю ивановскую: «Вот, посмотрите, я – натурал!» Мои права ущемляют. Этих людей на самом деле никто не ущемляет.

Мы вправе любить кого мы хотим, как хотим, где хотим. Когда мы взрослые люди, мы вправе выбирать сами. Любите хоть ежиков. Но зачем это все выливать в уши нашей молодежи?

Когда они повзрослеют, когда их умы и характеры окрепнут, они сами разберутся и решат, кого им любить, с кем ходить, с кем жить и так далее. Но когда из каждого утюга это все льется, это становится уже невозможным», – сказал Железняков.