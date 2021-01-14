Хореограф группы Тутберидзе о премии «Муз-ТВ»: «Кроме как высером не могу назвать. Не хочу, чтобы молодое поколение выросло деградантами»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков вновь высказался о песнях с премии «Муз ТВ».

Ранее Железняков назвал церемонию телеканала сборищем фриков и сатанизмом.

«Я был в шоке, когда мне начали писать, что «у каждой молодежи свои кумиры, каждая молодежь хочет выразиться». Молодежь питается тем, что мы им даем.

У этих всех ребят (у музыкантов) тексты пишутся продюсерами. Это совершенно взрослые люди с понятиями, у которых, к сожалению, не осталось никаких святых понятий. Ни бога, никого в душе. Их бог – это золотой телец с рылом черта. И потом спустя какое-то количество лет вырастает поколение никчемное, не знающее даже своей истории», – заявил Железняков.

Хореограф также объяснил, почему его первая запись о премии «Муз ТВ» исчезла со страницы в инстаграме.

«Администрация инстаграма удалила мой пост, написав мне, что это некорректные высказывания. Ребят, а такие тексты кроме как «высер», кроме как «ублюдство» – я не могу назвать по-другому.

Между прочим, это все литературные выражения. Ублюдок, насколько я знаю, это человек, выросший без отца, ублюдство – это такое литературное выражение. Александр Сергеевич Пушкин выражался похлеще, если почитать его тексты.

Я являюсь патриотом родины. Не хочу, чтобы молодое поколение выросло полнейшими деградантами», – сказал Железняков.

«Сборище фриков, днище и сатанизм». Хореограф группы Тутберидзе о премии телеканала «Муз-ТВ»