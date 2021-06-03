Ирина Слуцкая о шашистке Тамаре Тансыккужиной: «Когда ты клювом щелкаешь и проигрываешь из-за того, что у тебя флаг убрали – это непрофессионализм»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поделилась мнением об инциденте в матче на звание чемпионки мира по шашкам между и полькой Натальей Садовской.

Во время четвертой партии организаторы убрали с игрового стола флаг России из-за санкций WADA. Позже Тансыккужина говорила, что эта ситуация ее сбила, из-за чего она проиграла партию.

«Вот сидит профессионал. И тут убирают табличку. И вместо того, чтобы концентрироваться на своей игре, спортсмен начинает смотреть по сторонам – куда там что утащили. Да хоть землетрясение!

Ирина Роднина без музыки докатала – вот это профессионализм. А когда ты, простите, клювом щелкаешь и проигрываешь из-за того, что «а куда это вы флажок понесли, а зачем вы табличку убираете». Послушайте, а вы что, на таблички сюда пришли смотреть?

Вы пришли соревноваться. Вас ничто не должно отвлекать. Вы пришли сюда бороться за свою страну. И действия людей, которые что-то вокруг тебя делают, не должны отвлекать профессионала. По мне – это непрофессионализм», – рассказала Слуцкая.

😱 Стыдная сцена на ЧМ по шашкам: польский судья убрал флаг России со стола (по звонку из ВАДА), наша чемпионка опешила