Слуцкая о спортивных секциях: «Мы хотим, чтобы все было бесплатно, но так не будет. В той же Америке нет понятия «муниципальная школа»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о своей работе в Московской областной думе, а также поделилась мнением о спортивных школах в России и за рубежом.

– Скажите, как депутат чем вы занимаетесь, ваша сфера?

– Много всего.

– Но со спортом что-то связано?

– Я работаю в комитете по охране здоровья, труда и социальной политике. Но, так как мы очень много времени проводим на земле, вопросы разные поступают и по спорту, и по здраву, и по социалке, и по ЖКХ, по благоустройству.

– Что можно сделать в детском спорте, как вы считаете? Есть что-то, что надо улучшить?

– Да все надо улучшать потихонечку. То, что было хорошо сегодня, завтра этого может быть недостаточно. Больше времени тренировочного, более удобное время детям давать. Если мы говорим по поводу поддержки спорта, наверное, должно быть больше бесплатных секций.

Как здесь правильнее сказать… Невозможно все сделать бесплатным, мы не в то время сейчас живем. Понимаете, мы хотим, чтобы у нас все было всегда бесплатно, но такого никогда не будет.

Мы где-то равняемся на другие страны – если посмотрим на другие страны по фигурному катанию, та же Америка, которую всегда нам ставили и ставят в пример, там бесплатного вообще ничего нет. Там вообще нет понятия «муниципальная школа» – каждый день за лед платишь, тренеру платишь, здесь платишь, там платишь...

Слава богу, что у нас еще есть бесплатные школы. Конечно, мне как маме хочется, чтобы всего было побольше и бесплатно. Но как человек, который с другой стороны подходит, я понимаю, что такого, наверное, не будет, – сказала Слуцкая.