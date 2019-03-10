Анна Щербакова: «Ближайшая цель – сборы в Новогорске. Это особенный сезон и, конечно, перед ним есть свои переживания»

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о следующих сборах и о том, следит ли за другими видами спорта.

– Вершина, к которой ты стремишься, – что дальше?

– Наверное, нет конкретной вершины, к которой я стремлюсь. Даже в спорте у меня нет какой-то одной цели, я постоянно стараюсь ставить себе разные цели, ближайшие. То есть думать о ближайшей возможной цели.

Так мне проще тренироваться, знать, к чему я иду, поэтому нет одной цели, есть какие-то свои задачи. Я постоянно стремлюсь к тому, чтобы развиваться и всегда на данный момент, на каждом старте показывать максимально возможный для меня результат.

Я не вижу вершины, после которой что-то может измениться. Я постоянно в работе, можно так сказать.

– Какая твоя ближайшая цель?

– Ближайшая цель – это все-таки сборы. Сборы важные, потому что сезон олимпийский. Несмотря на то что будет множество других важных соревнований, все равно это особенный сезон и, конечно, перед ним есть свои переживания.

Поэтому ближайшая цель – это сборы в Новогорске, чтобы максимально войти в хорошую форму.

– Ты следишь за какими-нибудь другими видами спорта?

– В принципе, я очень люблю смотреть многие виды спорта. И, если случайно попадается, что по телевизору идут какие-то соревнования, то я с большим удовольствием, мне кажется, посмотрю любые.

Потому что у меня сразу какой-то азарт просыпается. И очень интересно, даже если я правила не очень знаю, просто посмотреть что-то новое, разобраться. А так, чаще слежу за художественной гимнастикой, даже со многими девочками знакома.

Когда у нас проходят сборы в Новогорске, часто с ними пересекаемся, они приходили посмотреть на наши тренировки. Мне кажется, у нас есть что-то схожее – вроде бы спорт, но есть творческая составляющая, есть номер под музыку.

Для меня это тоже очень интересно, стараюсь следить, за соревнованиями смотреть, хотя в правилах, конечно, не очень разбираюсь. Так что со стороны любителя смотрю.

– Каким самым обидным словом тебя называла Тутберидзе? Скорее всего, это было на тренировках, когда что-то не получалось.

– Наверное, то, что на тренировках, останется на тренировках. Потому что в целом мы все работаем на результат и все стремимся к одной цели, поэтому, скажем так, на одной волне находимся во время тренировок.

– Но часто ли она вообще ругается на тебя?

– Скорее не ругается, а чувствует момент, когда надо похвалить, а где поругать.

То есть я могу где-то не доделывать, а со стороны всегда виднее. Поэтому она как тренер знает, что именно она должна в данный момент сделать, чтобы я сделала лучше, – сказала Щербакова.

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