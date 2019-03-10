Анна Щербакова о Тутберидзе: «Целеустремленная, требовательная. Она полностью отдается фигурному катанию»

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос, кого бы выбрала между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, а также как охарактеризовала бы своего тренера – Этери Тутберидзе.

– Алина Загитова или Евгения Медведева? Объясни почему.

– Без комментариев. Я стараюсь не обсуждать других спортсменок. Тем более это некорректно, когда мы все действующие спортсменки, и говорить про других как-то неправильно. Так что здесь оставлю без ответа.

– Три раза быть первой на чемпионате мира или один раз победить на Олимпиаде?

– Здесь очень неоднозначно. Наверное, я выберу «победить на Олимпиаде», потому что Олимпиада – это особенный старт для всех спортсменов.

– Охарактеризуй Этери Тутберидзе тремя словами.

– Целеустремленная, требовательная. И третье слово я зашифрую в нескольких: полностью отдается фигурному катанию и своей работе, — сказала Щербакова.

Кто из фигуристов попал в команду на олимпийский сезон? Пять учениц Тутберидзе и Туктамышева – в основе, Косторная в запасе