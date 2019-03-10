Анна Щербакова о Тутберидзе: «Целеустремленная, требовательная. Она полностью отдается фигурному катанию»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос, кого бы выбрала между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, а также как охарактеризовала бы своего тренера – Этери Тутберидзе.

– Алина Загитова или Евгения Медведева? Объясни почему.

– Без комментариев. Я стараюсь не обсуждать других спортсменок. Тем более это некорректно, когда мы все действующие спортсменки, и говорить про других как-то неправильно. Так что здесь оставлю без ответа.

– Три раза быть первой на чемпионате мира или один раз победить на Олимпиаде?

– Здесь очень неоднозначно. Наверное, я выберу «победить на Олимпиаде», потому что Олимпиада – это особенный старт для всех спортсменов.

– Охарактеризуй Этери Тутберидзе тремя словами.

– Целеустремленная, требовательная. И третье слово я зашифрую в нескольких: полностью отдается фигурному катанию и своей работе, — сказала Щербакова.

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