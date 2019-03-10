Мексиканская фигуристка о семинаре Глейхенгауза и Дудакова: «Их раздражало, что фигуристы не выполняли их требования, поэтому они выгоняли людей со льда»

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Четырехкратная чемпионка Мексики по фигурному катанию Ана Канту Феликс рассказала о семинаре российских тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

Глейхенгауз и Дудаков, которые работают в группе Этери Тутберидзе, на днях провели серию мастер-классов в Мехико.

Феликс поделилась впечатлениями о семинаре в интервью американскому журналисту Дэйву Лизу.

– Они увидели, что у мексиканских спортсменов не так все хорошо с дисциплиной и из-за этого сильно разозлились. Поэтому они только так выгоняли людей со льда.

– Мне сказали, что Глейхенгауз был очень раздражен, кричал на всех. А еще постоянно торчал в телефоне, мне даже фото прислали.

– Да, что-то вроде того. Их раздражало, что фигуристы не выполняли их требования. Например, кто-то из них говорил: «Я тебе уже три раза сказал поставить руки вот сюда. А ты их поставила по-другому. Три раза сказал. Уходи со льда!» И не имело значения, что эта фигуристка реально старалась. Для них это не было старанием.

Одна девочка пыталась трижды сделать прыжок – ей сказали уходить со льда. Она заплакала. Они (Глейхенгауз и Дудаков) поняли, что девочка просто не понимает их требований. Языковый барьер все-таки. Тогда они дали ей еще один шанс и попытались исправить ее технику. Это позитивный момент, как мне кажется.

– А что они говорили детям? Я слышал, что Глейхенгауз сказал одному мальчику: «Ты, наверное, куда более энергичен ночью во сне, чем сейчас».

– Да, он такое правда сказал. Я потом разговаривала с переводчицей и попросила ее не быть такой эмоциональной при переводе всех замечаний тренеров. Она мне ответила: «Ты хочешь, чтобы я переводила все буквально? Там на самом деле все гораздо хуже», – сказала Канту Феликс.

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