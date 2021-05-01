Первый канал показал, как Трусова уже работает в группе Тутберидзе. Она вернулась в «Хрустальный»

В программе «Время» на канале вышел сюжет о возвращении фигуристки Александры Трусовой к тренеру .

Трусова вернулась из академии двукратного олимпийского чемпиона , куда она переходила год назад.

«Сегодня Александра Трусова уже вышла на лед комплекса «Хрустальный», где базируется тренерский штаб Этери Тутберидзе.

Спортсменка повторила путь, которым чуть ранее уже прошла Алена Косторная – она тоже ненадолго переходила к Плющенко, но вернулась в . А также Евгения Медведева, которая два года тренировалась у канадского специалиста», – говорится в сюжете.

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Не собираюсь ничего менять – остаюсь у Плющенко». Не поверите, но Трусова говорила это всего месяц назад

Видео: Первый канал