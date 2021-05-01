Первый канал показал, как Трусова уже работает в группе Тутберидзе. Она вернулась в «Хрустальный»

В программе «Время» на Первом канале вышел сюжет о возвращении фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе.
Трусова вернулась из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, куда она переходила год назад.
«Сегодня Александра Трусова уже вышла на лед комплекса «Хрустальный», где базируется тренерский штаб Этери Тутберидзе.
Спортсменка повторила путь, которым чуть ранее уже прошла Алена Косторная – она тоже ненадолго переходила к Плющенко, но вернулась в «Самбо-70». А также Евгения Медведева, которая два года тренировалась у канадского специалиста», – говорится в сюжете.
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Видео: Первый канал