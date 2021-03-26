Ренат Лайшев: «Полслова Трусовой, и она, как прежде, будет в нашей команде. Это для ее же пользы – у нее точно будут места повыше»

Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» прокомментировал бронзу на чемпионате мира в Стокгольме.

В мае 2020 года Трусова ушла из «Самбо-70», где тренировалась у Этери Тутберидзе, в академию .

«Безусловно, несмотря ни на что, за Сашу Трусову мы тоже очень рады! И вообще, Трусова – наша девчонка-то.

Во-первых, она официально продолжает давать результаты за . А потом, я ее очень хорошо знаю как человека. Куда она без «Самбо-70?» Она не сможет без нее, и мы ее всегда ждем в школе, любим, обожаем. Она наша девочка, и мы за нее очень рады!

Полслова ее – и она как прежде будет в нашей команде, и никто ее не упрекнет ни одним нехорошим словом.

Это для ее же пользы нужно: у нее точно будут места повыше. Потому что сегодня в женском фигурном катании тон задают ученицы и школа «Самбо-70»!» – сказал Лайшев.

Трусова и Плющенко заблудились: она упрямо идет на риск и падает – это тупик. Так ли нужны 5 суперпрыжков?