Роднина о критике бойцов в адрес Моргенштерна: «Есть люди, которые его слушают. Вопрос можно и повернуть: у нас столько негатива и смертей бойцов ММА»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением насчет позиции бойцов Александра Шлеменко и Хабиба Нурмагомедова относительно рэпера Моргенштерна.

Спортсмены выступили за регулирование деятельности рэпера, ставшего лицом рекламной кампании «Альфа-Банка».

«У нас демократия! Что-то запрещать у нас не будут. Неправильно так ставить вопрос. И чтобы на кого-то указывать, нужно взвесить свои возможности.

У нас столько негатива и смертей бойцов ММА. Вопрос можно и в другую сторону повернуть. У нас есть категория людей, которая будет слушать Моргенштерна. Он имеет право выступать, а люди имеют право высказывать свое мнение», – сказала Роднина.

«В мою молодость такое и сказать западло было». Шлеменко присоединился к акции против Моргенштерна в «Альфа-Банке»

Хабиб про Моргенштерна: «Надеюсь, что у нас в стране появится дисциплинарный орган, который будет чистить эту грязь с экранов»