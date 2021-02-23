«В мою молодость такое и сказать западло было». Шлеменко присоединился к акции против Моргенштерна в «Альфа-Банке»

Российский боец Александр Шлеменко присоединился к акции против рэпера Моргенштерна в рекламной кампании «Альфа-Банка».

«Мне небезразлично будущее наших детей, плюс я педагог, сам работаю с детьми. Знаете, я пережил очень многое. Помню такого Мистера Малого, который в моей молодости пел «Буду погибать молодым» и еще какую-то чушь про наркотики.

Очень много пацанов тогда реально погибли молодыми. Не хочу, чтобы наши дети наступали на те же грабли, а мы как общественность, которая имеет вес, никак не реагировала.

У нас сейчас формируется гражданское общество, есть площадка в виде соцсетей, где мы можем выразить свою позицию и даже запрещать концерты. Как это было в Дагестане, где, если помните, Хабиб Нурмагомедов подключился, и были запрещены концерты. И я считаю, что мы можем вводить такую цензуру и следить за тем, что слушают наши дети.

Я, например, вообще не знал, кто такой Моргенштерн и что он поет. Узнал, когда начали подключаться люди, которых я уважаю. Например, Миша Маваши подключился, выложил песню Моргенштерна, где тот поет про девушек… Я даже повторять не хочу, но это ужас!

Куда смотрят родители, девочки которых потом это поют, показывают, что они это делают — в мою молодость такое и сказать западло было, а сейчас это стало нормальным. Но мне кажется, что волна начала набирать обороты и она накроет Моргенштерна.

Тем более, я уже слышал краем уха, что банк уже отреагировал на происходящее. Как минимум, они почувствуют все это, когда потеряют много вкладчиков и держателей карт. Однозначно», – сказал Шлеменко.

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