Александр Шлеменко: «Я понял, что Моргенштерн – черт. Проще сказать – бес»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе сообщил о негативном отношении к рэперу Моргенштерну.

«Я не знаю, кто такой Моргенштерн. Просто мне многие говорят, спрашивают.

Посмотрев на него, я понял, что это просто черт, а проще сказать – бес. Пентаграммы на лице плюс какие-то три шестерки.

Нам предлагают закрывать глаза на то, как тип три шестерки поет про «насосала», «пересосала» и «засосала», – заявил Шлеменко.

Денис Лебедев: «Моргенштерн – отброс общества»

«В мою молодость такое и сказать западло было». Шлеменко присоединился к акции против Моргенштерна в «Альфа-Банке»