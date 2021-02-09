Российские фигуристы получили результаты тестов на коронавирус и могут приступить к тренировкам на ЧМ-2021

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Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что российские фигуристы получили результаты тестов на коронавирус.

Накануне сборная России прибыла в Стокгольме, где с 24 по 28 марта пройдет чемпионат мира. Спортсмены сдали тесты и были изолированы в гостиничных номерах до получения результатов.

«Результаты получены, теперь наша команда может приступить к тренировкам», – сообщил Коган.

Нельзя трогать бортики и оставлять чехлы тренеру, объятий на пьедестале не будет – фигурный чемпионат мира под конвоем

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