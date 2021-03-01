Косторная обсуждает с Тутберидзе возможность возвращения. В июле 2020 года фигуристка перешла к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная обсуждает с тренером Этери Тутберидзе вопрос возвращения в ее группу.
Косторная тренировалась у Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020-го она перешла в академию Евгения Плющенко.
«Косторная намерена вернуться к Тутберидзе, переговоры прошли в среду», – сообщил источник ТАСС.
«Алена Косторная действительно обсуждает с Этери Тутберидзе возвращение в «Хрустальный».
Сегодня у них с Этери Георгиевной состоялся разговор на катке. Тренер пока не озвучила окончательного решения – есть сомнения, что Алену реально привести в форму.
Как выяснилось, на ковиде, спине и стрессовом переломе ноги её проблемы со здоровьем не закончились», – написал журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».
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